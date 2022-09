Porsche 911 GTS Hybrid: in arrivo la prima versione ibrida

L’anno prossimo, in occasione del restyling di metà carriera, l’attuale Porsche 911 modello 992 dovrebbe essere proposta nell’inedita versione GTS Hybrid a propulsione ibrida. Quasi certamente non adotterà la tecnologia Plug-In Hybrid, tantomeno il sistema Full Hybrid.

Stando alle indiscrezioni, la nuova Porsche 911 GTS Hybrid avrà la propulsione ibrida Mild Hybrid da 48V. Condividerà il piccolo propulsore elettrico con le hypercar Lamborghini Sian FKP37 e Countach LPI800-4, anche se elaborato dalla Casa di Zuffenhausen fino a 40 CV di potenza supplementare.

La tecnologia Mild Hybrid per la nuova Porsche 911 GTS Hybrid sarà introdotta non tanto per migliorare l’efficienza, quanto per aumentare ulteriormente le prestazioni. Infatti, sarà accreditata della potenza complessiva di almeno 520 CV, considerando l’attuale motore a benzina 3.0 Boxer sovralimentato a sei cilindri da 480 CV di potenza.