Pnrr, Mite: adottato cronoprogramma della Strategia nazionale per l’economia circolare

(Adnkronos) – Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto per l’adozione del cronoprogramma di attuazione della Strategia nazionale per l’economia Circolare, il documento che individua le azioni, gli obiettivi e le misure da perseguire nella definizione delle politiche istituzionali per assicurare un’effettiva transizione verso un’economia di tipo circolare. Il cronoprogramma contiene i dettagli relativi alle tempistiche e alle azioni previste dalla Strategia e ne costituisce parte integrante.

La governance della Strategia è affidata all’osservatorio per l’Economia Circolare, in corso di istituzione presso il ministero della Transizione Ecologica. L’osservatorio avrà anche il compito di monitorare, definire e quantificare i target intermedi e di fornire gli indirizzi per l’eventuale integrazione e aggiornamento del cronoprogramma.

Il report sull’attuazione della strategia per l’Economia Circolare, comprensivo del cronoprogramma aggiornato, sarà pubblicato annualmente sul sito istituzionale del Mite.