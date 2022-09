Pistoia, incastrato sotto trattore: muore 50enne

(Adnkronos) – Incidente mortale con un trattore agricolo ieri sera a Pistoia. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Santomato per soccorrere un uomo, 50 anni, rimasto incastrato sotto un trattore. Sul posto il personale medico del 118 purtroppo che ha dovuto constatarne il decesso. Difficoltose e complicate le operazioni di estricazione dell’uomo proprio a causa della posizione del trattore in zona terrazzata e non raggiungibile con gli automezzi di soccorso. Sul posto la polizia.