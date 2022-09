Penny e Katia Follesa ancora una volta insieme

(Adnkronos) – Dal 14 settembre in onda il secondo episodio dello spot istituzionale

Cernusco sul Naviglio – 13 settembre 2022 – Da domani 14 settembre andrà in onda il nuovo episodio della campagna PENNY con la sua storica testimonial Katia Follesa. Il tema si rinnova con una prospettiva differente: questa volta, Katia sarà attenta al benessere fisico e si presenterà al pubblico sotto le vesti di un Personal Trainer, con un occhio al benessere sempre con la sua dinamica e irresistibile comicità.

Con questo nuovo episodio avremo la possibilità di scoprire la nuova linea Welless, che PENNY ha realizzato con passione ed impegno affinché ogni persona possa costruire il proprio benessere attraverso un’alimentazione attenta ed equilibrata, senza mai rinunciare al gusto. I prodotti Welless sono ricchi di fibre, fonte di proteine, con meno grassi e meno zuccheri, ricchi di vitamine e tanti altri ancora. L’accessibilità e la convenienza della linea Welless è un fattore di valore, soprattutto in un periodo in cui l’attenzione al portafoglio è di primaria importanza.

Anche in questo caso PENNY ha deciso di affidarsi all’agenzia The Beef e al team produttivo Publitalia-RTI. Entrambi si sono distinti per la loro analisi strategica accurata e lo sviluppo di un progetto che è risultato creativo, riconoscibile e vicino ai valori di PENNY con il quale il brand si era già aggiudicato Key award “BEST COMMERCIAL TV SERIES”.

Nella nostra società il concetto di alimentazione sana è un tema centrale: l’attenzione alla qualità degli ingredienti e soprattutto al beneficio che i singoli nutrienti possono apportare alla nostra vita quotidiana risultano fondamentali nella scelta dei prodotti da comprare.

Grazie al connubio tra PENNY e Katia, siamo riusciti a vincere la sfida del “buono e sano insieme” senza mai rinunciare al gusto.

Per la parte creativa il team The Beef, coordinato da Paola Spasaro con la direzione creativa dell’art director Remo Bonaguro, ha ideato e declinato il plot in due briosi episodi da 30”.

La produzione è stata affidata a RTI società del gruppo Mediaset, con shooting presso il punto vendita PENNY di Gorgonzola. Il team produttivo è costituito da: Chris Mhyre, regia; Umberto Ottaviani, DOP; Sonia Pellegrini, Creative Account; Samuela Pasqualini, Commercial Producer; Simone Battistello, editor (postproduzione Videozone).

Dal 14 settembre lo spot sarà visibile anche attraverso il sito www.penny.it, mentre il piano di lancio ufficiale della nuova campagna sarà declinato, con tempistiche differenti, sui media offline, canali TV e Radio, online, social e digital media, sulla comunicazione InStore e volantini. In particolare, lo spot andrà in onda sulle principali emittenti televisive dal 14 al 17 settembre e dal 21 al 24 settembre. Ogni uscita sarà caratterizzata da un creativo endorsment al nuovo logo PENNY.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l’insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula “assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 400 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Market valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 4300 dipendenti, di cui donne sono il 70%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it



REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d’acquisto unirono le loro forze e fondarono la “Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften” – o in breve REWE – con l’obiettivo di organizzare collettivamente l’acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/



THE BEEF

The Beef è una agenzia di comunicazione adeguata ai tempi, che richiedono concretezza, modularità di servizio e velocità. La caratteristica principale è quella di collaborare con creativi freelance che seleziona all’interno del suo network a seconda delle caratteristiche del cliente, del target e del mezzo da utilizzare. Questa prerogativa permette una costante freschezza creativa e una specializzazione massima.

PUBLITALIA

Publitalia ’80 è la concessionaria di pubblicità delle reti televisive – free on air – del Gruppo Mediaset ed occupa una posizione di forte e consolidata leadership nel mercato nazionale e attraverso la sua controllata Publieurope nel mercato europeo. Publitalia ‘80 è in grado di fornire ai propri clienti il miglior contributo alla definizione di strategie e piani di comunicazione pubblicitaria: in particolare presidia tutta la filiera della video comunicazione, articolando la propria offerta dai formati tabellari standard ai formati speciali unconventional fino alla progettazione di iniziative di branded content e brand solutions.

Marcello Caldarella Penny Market Italia: mcaldarella@penny.it