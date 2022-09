Passaggio a Nord Ovest: la puntata del 3 settembre

Alberto Angela torna con un nuovo appuntamento con “Passaggio a nord ovest”, in onda sabato 3 settembre alle 15.00 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata

Un viaggio dall’Europa all’Australia, attraverso epoche storiche lontane e fenomeni naturali spettacolari.

Prima tappa, il Museo della Royal Air Force di Londra, dove si trova una collezione che ammonta a 130 velivoli, tra i quali il pregiato Vickers Wellington e il bombardiere della seconda guerra mondiale Avro Lancaster R5868, famoso per aver effettuato ben 137 missioni. D

all’Inghilterra alle foreste della Cambogia dove, nel IX secolo dopo Cristo, sorgeva e prosperava una città di 750 mila abitanti, infrastrutture all’avanguardia e templi che ancora oggi suscitano ammirazione.

È Angkor, la capitale dell’Impero Khmer. Eppure, dopo secoli di prosperità, questa megalopoli dell’antichità conobbe un rapido declino.

Completamente abbandonata e inghiottita dalla giungla, fu ritrovata nel 1860 dal naturalista francese Henri Mouhot.

Obiettivo, inoltre, su Parigi, la spettacolare città caratterizzata dalla modernizzazione voluta da Napoleone III e affidata al geniale Barone Haussmann, prefetto della città.

Haussmann operò un immenso e radicale ammodernamento urbanistico della capitale: sventrò il fitto tessuto dell’antica città medievale mediante la costruzione di nuove arterie stradali, i famosi boulevard, che si snodano per 165 chilometri in tutta la capitale.

Infine, in Australia, una fitta rete di canali e billabong ospita uno dei predatori più aggressivi: il coccodrillo marino, che può raggiungere i sei metri di lunghezza e una tonnellata di peso.

È una perfetta macchina per uccidere, eppure, per migliaia di anni, il coccodrillo marino ha avuto un ruolo essenziale nella vita degli aborigeni australiani che lo cacciavano per la sua carne e per raccogliere le uova.

Oggi i loro discendenti continuano a usare gli stessi metodi ancestrali.