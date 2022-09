Passaggio a nord ovest: la puntata del 1 ottobre

Come nasce un cappello di paglia? Lo racconta Alberto Angela che, in apertura di Passaggio a nord ovest, sabato 1° ottobre alle 15 su Rai 1, visita un museo molto particolare: il “Museo del Cappello”.

In questo “gioiello” delle Marche sono esposti oltre cento cappelli, i più antichi risalgono alla fine dell’800 e c’è anche l’ultimo cappello indossato da Federico Fellini.

Le altre anticipazioni della puntata

A seguire la storia di William, di 12 anni, che abita nel piccolo villaggio di Chala Pampa, in Perù. Ogni giorno, intraprende un cammino di più di 2 ore e mezza, affrontando quasi 1000 metri di dislivello, per raggiungere con i suoi fratelli e sorelle le uniche scuole della valle. In alcuni luoghi nel mondo anche una cosa semplice, come recarsi a scuola, diventa un’impresa titanica.

Dalle montagne al mare per capire quale sia la creatura più grande mai vissuta sul pianeta. Prendendo in considerazione anche i giganti che hanno dominato la Terra per 200 milioni di anni prima di estinguersi, si scopre che l’animale acquatico più grande è la balenottera azzurra.

E ancora, in Nepal dove tra ottobre e i primi di novembre si svolge la festa di Tihar, la seconda festività nepalese più importante dopo il Dashain. La festa dura cinque giorni, e ogni giorno è dedicato a un particolare animale, persona o divinità. Le strade e le case si riempiono di luci, lumi e lanterne dedicate a Lakshmi, dea dell’abbondanza e della prosperità.

Ultima tappa di “Passaggio a nord ovest” è Londra dove, nel sottosuolo, si trovano due delle più grandi reti sotterranee del mondo: la metropolitana e il suo sistema fognario. La metropolitana, il famoso Tube londinese, è una gigantesca ragnatela che si estende per 8.000 chilometri quadrati dal centro della città fino alle periferie più remote. Con 270 stazioni, 11 linee per una lunghezza totale di 440 chilometri è la più grande metropolitana d’Europa. E anche la più antica di tutto il mondo.