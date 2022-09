(Adnkronos) – Il Setterosa vola in semifinale ai campionati europei di Spalato, grazie al netto successo per 16-8 sulla Croazia. Sesta vittoria su sei partite. Contro le padroni di casa, allenate dall’ex iridato a Melbourne 2007 Aljosa Kunac, tripletta di Marletta e dieci azzurre in rete.

Mercoledì 7 settembre la semifinale alle 20.30 contro la vincente tra Grecia e Israele (in acqua alle 20.30).