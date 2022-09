Padre Pio, arcivescovo Moscone: “Reliquia cuore esposta tutto l’anno? Farne uso parsimonioso”

(Adnkronos) – “Il cuore di Padre Pio è già esposto in questi giorni per celebrare la ricorrenza della sua morte. Non vedo la necessità e il motivo di tenerlo visibile tutto l’anno. Diventerebbe una forma di bilocazione. Con il suo corpo, il cuore di Padre Pio è la reliquia più preziosa e ha bisogno di permessi particolari per essere esposto: spesso non c’è un uso sano delle reliquie dei Santi, bisognerebbe mostrarle solo in situazioni speciali e farne un uso più parsimonioso”. Lo dice all’Adnkronos l’Arcivescovo della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo Monsignor Franco Moscone, rispondendo alla richiesta di alcuni comitati di esporre tutto l’anno la reliquia del cuore di Padre Pio.