Padre Pio, appello comitati esporre reliquia cuore tutto l’anno: “Gesto importante per fedeli”

(Adnkronos) – Esporre in chiesa il cuore di Padre Pio per permettere ai fedeli di pregare la reliquia del Santo di Pietrelcina. E’ questa la richiesta dei comitati “Amici di Padre Pio” e “Amici di Emanuele Brunatto” che, interpellati dall’Adnkronos, spiegano perché è così importante per loro. “Non riusciamo a capire perché persista in una parte della Chiesa l’atteggiamento a non mostrare, a tenere tutto nascosto. Eppure Papa Francesco continuamente va dicendo ‘basta scheletri nell’armadio’. Sarebbe un messaggio straordinario ai fedeli quello di esporre il cuore di Padre Pio in chiesa”, spiega Costanzo Bocci, presidente del comitato “Amici di Padre Pio”.

“Spero che le autorità ecclesiastiche accolgano la nostra richiesta affinché i credenti possano pregare San Pio al meglio tutto l’anno. L’annuncio di un tale gesto, infatti, farebbe colmare di gioia i fedeli di tutto il mondo. Per chi crede, la reliquia contiene i segni della spada infuocata usata dall’angelo che lo ha trafitto: è la trasverberazione del Santo”, dice Raffaele Augello, presidente del comitato “Amici di Emanuele Brunatto”.

I due comitati hanno scritto una lettera all’Arcivescovo della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo Monsignor Franco Moscone, al Ministro Provinciale dell’Ordine dei Frati Minori Fra Maurizio Placentino, al Guardiano del Convento di Santa Maria delle Grazie Fra Carlo M. Laborde e al Rettore della Chiesa di San Pio da Pietrelcina Fra Francesco Dileo: “Da molto tempo, ormai, riceviamo richieste – affermano nella lettera – da parte di moltissimi gruppi di preghiera, devoti e figli spirituali di poter pregare anche davanti alla reliquia del ‘Cuore’ di San Pio”.