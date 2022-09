Opel Manta: il ritorno come crossover in stile SUV coupé

Stando alle indiscrezioni, nel corso del 2024 potrebbe debuttare la nuova Opel Manta, come gemella della Peugeot 408. Esteticamente, quindi, la rediviva sportiva della Casa del Fulmine sarebbe riconoscibile per la carrozzeria crossover in stile SUV coupé.

Molto probabilmente, la nuova Opel Manta dovrebbe essere prodotta presso l’impianto italiano di Melfi (PZ). La gamma, invece, comprenderà solo la configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, nelle declinazioni da 180 CV e 250 CV di potenza complessiva.

Inoltre, per la rediviva Opel Manta non è esclusa la tecnologia Hybrid4 a trazione integrale, con le versioni sportive GSe da 300 CV ed OPC da 360 CV di potenza complessiva. Infine, sarà proposta anche come Manta-e a propulsione elettrica da almeno 272 CV di potenza complessiva.