OGGI E’ UN ALTRO GIORNO, gli ospiti del 7 settembre

Mercoledì 7 settembre, ospiti di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno: Alberto Radius, storico leader della Formula 3 ed a seguire l’attrice e conduttrice Natasha Stefanenko.

In collegamento dalla Mostra del cinema di Venezia poi gli attori Edoardo Pesce e Fulvio Risuleo.

La seconda parte del programma

Nella seconda parte del programma, consueto appuntamento con l’attualità e la politica per discutere I principali temi della campagna elettorale. Interverranno Eleonora Evi di Alleanza sinistra verdi, Andrea Costa di Noi moderati, Luigi De Magistris di Unione Popolare, Mario Adinolfi di Alternativa per l’Italia – no green pass e Mauro Alboresi del Partito comunista italiano .