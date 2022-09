Nubifragi e allagamenti nelle Marche, bomba d’acqua a Cantiano

(Adnkronos) – Violenta ondata di maltempo sta colpendo le Marche in queste ore, provocando smottamenti e allagamenti. Diversi corsi d’acqua sono esondati e alcuni centri abitati sono invasi da acqua e fango come a Cantiano in provincia di Pesaro e Urbino. “Una bomba d’acqua si sta abbattendo su Cantiano. Diversi fiumi sono straripati. L’acqua -scrive su Facebook il sindaco Alessandro Piccini- ha invaso le vie centrali del Paese. Diverse zone sono già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio. Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare situazioni di rischio”, conclude il primo cittadino.

Le strade nella cittadina sono invase dall’acqua e, a quanto risulta, ci sarebbero persone al momento irreperibili.