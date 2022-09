Noleggio auto, una scelta volta al risparmio, che sfrutta convenienza e vantaggi fiscali

Complice la pandemia in Italia sono cambiate le scelte in tema di mobilità. Sempre più automobilisti abbandonano l’idea di disporre di una vettura di proprietà, senza per questo rinunciare alla comodità degli spostamenti in auto, preferendo una soluzione come il noleggio a breve, medio e a lungo termine.

A frenare gli acquisti di nuove vetture è l’incertezza economica, coniugata alle opportunità che offre il noleggio auto, fra risparmio e vantaggi fiscali. Scorrendo le proposte online, offerte dagli esperti di settore, si può fruire di maggiori informazioni. Ottenere un preventivo su enterpriserentacar.it è facile e veloce.

Come sottolinea Aniasa nello studio “La mobilità degli italiani riaccende i motori”, circa il 90% degli italiani utilizza prevalentemente l’auto per spostarsi. L‘auto, ad uso personale, è il mezzo preferito da chi si muove nelle grandi città, seguito a distanza dal trasporto pubblico locale.

Dopo 2 anni di sofferenza, il 2022 ha ridato fiato alle diverse forme di mobilità, e gli italiani non mancano di dimostrare grande interesse verso l’utilizzo del car sharing (+2%) e dei monopattini elettrici (+5%). In notevole crescita anche le formule di noleggio dell’auto con un +5% di propensione all’utilizzo per il lungo termine, e +1% per il breve termine.

L’auto a noleggio, perché conviene?

Quando si sceglie di noleggiare una vettura si conoscono da subito i costi effettivi del servizio, e non si devono fare i conti con spese impreviste come quelle per un guasto, con gli aggravi da sostenersi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, con gli esborsi per la copertura assicurativa. A conti fatti mantenere un’auto costa in media dai 1.500 ai 2.000 euro l’anno.

Valutando l’idea del noleggio, i costi dipendono dalla durata dell’affitto. Se si usa l’auto soltanto saltuariamente, non vale davvero la pena averne una di proprietà, considerando che prendere un’auto a noleggio è facile, veloce e conveniente.

Alla base del successo di una formula come quella del noleggio collochiamo l’esistenza del costo fisso, i pacchetti ‘all inclusive’ e la flessibilità dell’offerta. A parità di modello e di percorrenza, Aniasa stima un risparmio medio del 15%, rispetto all’avere un’auto di proprietà. La convenienza è supportata anche da tutta un’altra serie di vantaggi fra i quali il mancato esborso del capitale da utilizzare per l’acquisto, il tempo risparmiato perché non ci si deve occupare di aspetti burocratici e della vendita dell’auto, quando si decide di cambiarla.

Oggi chi noleggia un’auto lo fa essenzialmente per motivi di lavoro o di pendolarismo, per spostarsi nel luogo scelto per la vacanza, o se in famiglia all’occorrenza c’è la necessità di una seconda vettura.

Vantaggi fiscali

Aziende e professionisti possono sfruttare i vantaggi fiscali del noleggio di un’auto, soprattutto in caso di soluzioni a lungo termine.

Parliamo di deducibilità della spesa conun risparmio diretto e immediato su Irpef, Irap e Ires, e di detrazioni con beneficio indiretto considerando soprattutto l’IVA.

Percentuali alla mano il noleggio a lungo termine garantisce una deducibilità di base del 20%, mentre in termini di IVA la detraibilità va dal 40 al 100%.

Agevolazioni e detrazioni subiscono variazioni in base al tipo di utilizzo che si fa del veicolo, e del soggetto che lo utilizza.