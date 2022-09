NielsenIQ BASES lancia BASES Creative Product AI, il nuovo modo per testare, vagliare e ottimizzare le formulazioni dei prodotti

Il nuovo motore di intelligenza artificiale rappresenta il maggior progresso nei test sulla formulazione dei prodotti nell’arco di 70 anni

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–NielsenIQ BASES, leader mondiale nello sviluppo di nuovi prodotti e innovazioni, annuncia BASES Creative Product AI, una rivoluzione nella metodologia utilizzata per testare, vagliare e ottimizzare i prodotti. BASES Creative Product AI è un prodotto progettato sulla base di oltre 100 modelli e algoritmi che offre un motore di intelligenza artificiale in grado di prevedere le performance e di identificare nuove modalità di ottimizzazione dei prodotti.

Il lancio di BASES Creative Product AI rappresenta un importante progresso nella prossima generazione di strumenti grazie a cui i clienti possono sviluppare nuovi ed entusiasmanti prodotti per i consumatori. BASES Creative Product AI è stato ‘addestrato’ utilizzando specifici test sui consumatori in 35 paesi, valutando oltre 11.000 prodotti disponibili a livello locale, per acquisire preferenze dei consumatori, profili sensoriali e dati demografici. NielsenIQ prosegue nell’addestramento di BASES Creative Product AI aggiungendo al motore di intelligenza artificiale nuovi prodotti a cadenza settimanale.

“BASES Creative Product AI è il maggior progresso nello sviluppo prodotti in oltre 60 anni”, ha dichiarato Chris Sinclair, responsabile globale dell’ottimizzazione prodotti presso NielsenIQ BASES. “I nostri clienti stanno scoprendo nuovi modi creativi per migliorare le formulazioni dei prodotti, cosa impossibile con le ricerche passate. Si tratta di un approccio più razionale, agile, conveniente e creativo alla creazione di formulazioni che piacciono ai consumatori”.

Gli studi di ottimizzazione con BASES Creative Product AI sono effettuabili su un minimo di 20 campioni per prodotto testato, tagliando sui costi per la ricerca e sviluppo e aumentando l’efficienza, al contempo utilizzando le informazioni di categorie alimentari e delle bevande globali. Le ottimizzazioni possono inoltre essere eseguite per singoli prodotti, fino a 35 paesi, eliminando la lunga fase di ricerca, con risultati in sole due settimane.

Oggi il successo sui mercati richiede informazioni dinamiche per competere nel convulso settore della distribuzione al dettaglio. Con oltre 40 anni di esperienza, BASES è lo standard d’eccellenza per la concettualizzazione, la valutazione e l’ottimizzazione dei prodotti.

Informazioni su NielsenIQ

NielsenIQ, una società globale di servizi informativi, vanta lo standard più elevato nella misurazione dei comportamenti dei consumatori e delle vendite al dettaglio, grazie alla comprensione più connessa, completa e utile sul dinamico canale omnicanale globale. NielsenIQ è una fonte di fiducia per i settori in cui opera ed è un’azienda pionieristica che definisce una nuova era nella misurazione dei comportamenti dei consumatori e della vendita al dettaglio. I suoi dati, le informazioni connesse e le analisi predittive ottimizzano le performance delle società che operano nel settore dei prodotti confezionati e della vendita al dettaglio, avvicinandole alle comunità per cui operano e supportandone la crescita.

NielsenIQ, una società di portafoglio di Advent International, opera in oltre 90 mercati, coprendo più del 90% della popolazione mondiale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito NielsenIQ.com.

