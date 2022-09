Nasa, 3 settembre nuova data lancio per missione lunare Artemis 1

(Adnkronos) – La Nasa sta puntando a sabato 3 settembre come nuova data di lancio per la missione Artemis 1 verso la Luna. L’orario stimato è alle 14:17 Edt quando in Italia saranno le 20,17 di sera, e la finestra di lancio dura due ore. La missione Artemis I rappresenta l’avvio del nuovo programma lunare della Nasa, con l’Esa e l’Europa ed a forte partecipazione anche italiana, ed è il primo test integrato della navicella spaziale Orion della Nasa, del razzo Space Launch System (Sls) e dei sistemi di terra della Nasa presso il Kennedy Space Center, in Florida.

La Nasa riferisce che i responsabili della missione si sono incontrati martedì per discutere i dati e sviluppare un piano per affrontare i problemi emersi durante un tentativo di lancio del 29 agosto scorso, problemi che hanno fatto decidere all’ente spaziale statunitense di fermare il lancio per il test di volo.

Durante quel tentativo di lancio, infatti, la Nasa ricorda che “i team non sono stati in grado di raffreddare i quattro motori RS-25 a circa meno 420 gradi F, con il motore 3 che mostrava temperature più elevate rispetto agli altri motori. I team hanno anche riscontrato una perdita di idrogeno su un componente della disconnessione rapida ombelicale dell’albero di servizio di coda, chiamata latta di spurgo, e hanno gestito la perdita regolando manualmente le portate del propellente”.