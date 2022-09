Napoli, cade da quarto piano: morto 13enne a Gragnano

(Adnkronos) – Un ragazzo di 13 anni è morto a Gragnano (Napoli) dopo essere caduto dalla finestra di un appartamento al quarto piano in via Lemma. I Carabinieri della stazione di Gragnano hanno ricevuto la segnalazione alle 11.20 e sono giunti immediatamente sul posto, trovando il 13enne a terra. Successivamente è intervenuto il personale del 118 che ne ha constatato il decesso. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il minore si sia sporto troppo nel tentativo di aggiustare il cavo dell’antenna tv per poi perdere l’equilibrio e cadere. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.