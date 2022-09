Mr. bisquee il negozio online per gli amici a quattro zampe

(Adnkronos) – L’importanza del servizio clienti

Si chiama “mr. bisquee” ed è il fornitissimo negozio online per i nostri cari amici a quattro zampe. Gestito da Michela Boeti, si tratta di una vendita esclusiva via web: nessun negozio fisico, un’importante realtà che in rete ha già la sua diffusione su tutto il mercato nazionale pur essendo nata solo nel marzo scorso.

Sono già molti i clienti che “mr. bisquee” serve proponendo le migliori marche di prodotti riguardo al cibo, al vestiario e all’igiene di cani e gatti. “Questo progetto – spiega Michela Boeti che risiede a Polistena in provincia di Reggio Calabria – è nato già nel 2018 nell’intento di creare un servizio clienti online che ancora non c’era. Il nostro punto di forza è il servizio offerto alla clientela dalle 7 alle 24; una fascia oraria in cui c’è sempre qualcuno che risponde al telefono, non stop. Per qualsiasi esigenza ci possono contattare, dal mattino alla sera, compresi i giorni festivi”.

Tutto è partito, naturalmente, dall’amore per i ‘cari pelosetti’ che sono davvero tra i migliori amici della razza umana. “Siamo una squadra formata da quattro persone – sottolinea Boeti – siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda: amiamo gli animali che consideriamo una compagnia preziosa per la nostra vita. Ai nostri clienti forniamo non solo prodotti ma una presenza costante. Va detto che non c’è niente di particolarmente speciale nei prezzi, e forse nemmeno nei prodotti, che sono allo stesso livello degli altri rivenditori, ma cerchiamo di stabilire una connessione emotiva con i nostri clienti. Non abbiamo call center all’estero o limite di tempo sulle chiamate, neppure il classico scrivi una mail al servizio clienti, per noi – ribadisce ancora la titolare di mr bisquee – le telefonate sono la chiave per costruire relazioni durature con i clienti. Li trattiamo come amici o familiari; addirittura, per fare un esempio, un cliente ci ha contattato per un determinato prodotto, e non avendolo in magazzino abbiamo fatto una ricerca per suo conto consigliandogli tre potenziali rivenditori concorrenti”.

Dunque si cerca di andare oltre il semplice rapporto commerciale di richiesta e vendita, in quanto si intende instaurare un vero e proprio fil rouge con la clientela che, così, sa di confrontarsi con persone che condividono sentimenti e stili di vita riguardanti la presenza degli amati pelosetti nella nostra vita quotidiana.

Contatti:



info@mrbisquee.com



www.mrbisquee.com