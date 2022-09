Mostra Venezia, l’arrivo di Salvini al Lido – Video

(Adnkronos) – Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è arrivato alla Mostra del Cinema di Venezia, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini, per assistere alla proiezione di “Franco Zeffirelli, conformista ribelle” della regista Anselma Dell’Olio. Il docufilm è prodotto dalla stessa Verdini.

Il regista Franco Zeffirelli è stato, ha detto Salvini all’Adnkronos, “un genio, non sempre sufficientemente apprezzato in patria, come altri grandi non allineati”.

Il leader leghista ha raggiunto il Lido in motoscafo e poi con l’auto è arrivato fino all’entrata laterale del Palazzo del Casinò, salendo infine a piedi fino al terzo piano per la proiezione nella Sala Casinò.

Salvini indossa lo smoking e Verdini un tailleur grigio scuro: i due sono entrati alla proiezione sorridenti e tenendosi per mano.