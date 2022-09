Morto Andrea Riello, imprenditore 60enne stroncato da malore in azienda

(Adnkronos) – E’ morto Andrea Riello, stroncato questa mattina da un malore improvviso mentre si trovava nella sede di Minerbe (Verona) della Riello Sistemi. Riello, 60 anni, si era laureato a 23 anni in Economia aziendale alla Ca’ Foscari di Venezia per poi trasferirsi all’estero per specializzarsi in Management aziendale. Riello aveva ricoperto incarichi associativi. Dal 2005 al gennario 2009 aveva guidato Confindustria Veneto. E’ stato anche presidente della Fondazione Campiello, membro del Cda di Unicredit e Consigliere di Amministrazione di Save.