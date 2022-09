Morto a 35 anni Manuel Vallicella, tatuatore ed ex tronista di ‘Uomini e Donne’

(Adnkronos) – E’ morto Manuel Achille Vallicella, ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Tatuatore, aveva 35 anni. A dare la notizia l’amico deejay Enrico Ciriaci, che sul suo profilo Instagram ha postato una serie di foto nelle storie. Nel 2016 Manuel aveva preso parte al talk di Maria De Filippi prima nei panni di corteggiatore e poi per un breve periodo come tronista. “Si può dire tanto senza dire niente”, si legge nel suo ultimo messaggio, pubblicato una settimana fa su Instagram.

A ricordare Manuel Vallicella anche Gianni Sperti, opinionista del programma condotto da Maria De Filippi: “Tutti ti notavano per l’aspetto fisico ma poi si ricordavano di te per la tua timidezza e bontà d’animo. La domanda che mi affligge è: ‘Chissà se, parlando con te un po’ di più, avrei potuto fare qualcosa per evitare questo traffico finale’. Ti voglio bene”, si legge nel post.

Anche Uomini e Donne ha dedicato un post alla scomparsa del 35enne: “Ciao Manuel”, si legge nella didascalia che accompagna una foto scattata qualche anno fa in studio.

Anche Ludovica Valli, la tronista di cui il giovane tatuatore si era invaghito quando partecipò a Uomini e Donne nel 2016, ha ricordato Manuel: “Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fai buon viaggio”.