Monica Setta, tra Uno Mattina in Famiglia, Isoradio, Generazione Z e il debutto su Rai Italia

Terminate le vacanze estive nella sua Puglia, Monica Setta si è subito rituffata nel lavoro tra i tantissimi impegni che la vedranno protagonista di questa stagione televisiva e radiofonica 2022-2023.

Nei giorni scorsi è ripartito il suo programma su Rai Isoradio, Il Sorpasso, che nella puntata di mercoledì 7 settembre ha annoverato tra gli ospiti Matteo Salvini. L’intervento e le dichiarazioni del leader della Lega sono state riprese da numerose agenzie di stampa, indice di come il programma sia seguitissimo.

Uno Mattina in Famiglia – Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi

Il 17 settembre, riparte Uno Mattina in famiglia su Rai1. Attesissima la nuova edizione del programma che la vedrà protagonista al fianco di Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli. Sarà la stagione del “poker” per la Setta, al suo quarto anno consecutivo alla guida di un programma che ha ottenuto importanti numeri in termini di ascolto ma soprattutto come indice di gradimento da parte dei telespettatori italiani.

Nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato del debutto della giornalista su Rai Italia, il canale dedicato agli italiani all’estero. Confronti sarà il titolo del nuovo programma che inizierà a ottobre e vedrà il confronto tra due personaggi.

Sempre a ottobre, su Rai2, ripartirà anche Generazione Z, giunto alla sua seconda edizione. Un programma che vede protagonisti, per l’appunto, i post millennials oltre ad approfondire il grado di conoscenza che esiste fra genitori e figli dei rispettivi mondi, con l’obiettivo di cogliere che cosa le ragazze e i ragazzi sanno oggi della politica, delle guerre o dell’economia. Verranno inoltre interpellate le istituzioni per capire che cosa sono pronte a fare concretamente per i cittadini del futuro.