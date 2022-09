Mondiali Pallavolo, Italia in finale contro la Polonia

(Adnkronos) – L’Italia è in finale ai Mondiali di pallavolo e si giocherà il titolo domani con la Polonia. Gli azzurri in semifinale hanno liquidato la Slovenia per 3-0 (25-21, 25-22, 25-21). La Polonia ha sconfitto il Brasile per 3-2 (23-25, 25-18, 25-20, 21-25, 15-12) nella prima semifinale.

Dopo un’attesa di 24 anni, gli azzurri tornano protagonisti dell’atto conclusivo di una rassegna iridata. Era infatti il 1998 quando l’Italia giocò per l’oro contro l’allora Jugoslavia; quella di domani sarà la quinta finale della storia azzurra dopo l’argento del ’78 e gli ori del ’90, ’94 e ’98. Domani si tratterà della prima volta in assoluto in una finale iridata contro la Polonia. Per il Ct De Giorgi sarà la quarta finale della sua carriera dopo i tre titoli dal ‘90 al ‘98 da giocatore, da commissario tecnico dell’Italia sarà la sua seconda dopo quella europea dello scorso anno.