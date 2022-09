Mercedes-Benz CLE: allo studio la variante Shooting Brake

L’anno prossimo, nel corso della primavera del 2023, debutterà la nuova Mercedes-Benz CLE. La variante coupé sostituirà le attuali Classe C Coupé e Classe E Coupé, mentre la configurazione cabriolet con il tetto in tela rappresenterà l’erede delle Classe C Cabrio e Classe E Cabrio. Tuttavia, sarebbe allo studio anche la sportiva station wagon Mercedes-Benz CLE Shooting Brake, destinata a colmare il vuoto lasciato dalla CLS Shooting Brake non più riproposta, nonché dell’attuale CLA Shooting Brake che non dovrebbe essere sostituita.

La gamma della nuova Mercedes-Benz CLE comprenderà le versioni a benzina CLE200 da 204 CV e CLE300 da 258 CV di potenza, più le declinazioni diesel CLE220d da 200 CV e CLE300d da 265 CV di potenza, tutte dotate della tecnologia EQ Boost a propulsione ibrida Mild Hybrid da 48V.

Inoltre, saranno previste anche le configurazioni CLE300e da 313 CV e CLE400e da 381 CV di potenza complessiva con la tecnologia EQ Power a propulsione ibrida Plug-In Hybrid e l’autonomia massima di circa 100 km nella modalità di guida elettrica. Infine, non mancheranno le sportive Mercedes-AMG CLE43 e CLE63S, quest’ultima con la tecnologia E-Performance anch’essa a propulsione ibrida Plug-In Hybrid.