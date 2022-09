Meraviglioso Modugno su Rai1 il 3 settembre

Poco dopo la mezzanotte di sabato 3 settembre andrà in onda su Rai1 Meraviglioso Modugno Show 2022.

Si tratta della serata-evento dedicata all’opera di Domenico Modugno proposta da Polignano a Mare (Ba), paese natale del cantautore.

Con la conduzione di Enrico Ruggeri e Maria Cristina Zoppa si ripercorreranno i ricordi impressi nella memoria collettiva attraverso gli aneddoti degli artisti intervistati nel backstage, le immagini di repertorio collegate all’opera di Modugno e ai luoghi più suggestivi e significativi della sua città.

Ma soprattutto tanta musica con le esibizioni di Giuliano Sangiorgi, Malika Ayane, Gaia, Sangiovanni, Tosca, Zen Circus, Enrico Ruggeri e La Municipàl.

L’edizione 2022

Il tema di questa edizione della kermesse pugliese è ‘Un angelo vestito da passante’, snodo chiave della canzone “Meraviglioso”.

Il tutto per raccontare in musica tutti quei momenti in cui in questi tre anni surreali di pandemia, guerra in Europa e ricerca di un equilibrio “ambientale e sociale” più sostenibile dove chiunque ha incontrato “angeli” sul proprio cammino o ne è stato per l’altrui esistenza.

Tra gli ospiti più attesi a Polignano a Mare c’era Giuliano Sangiorgi che ha, tra l’altro, ricevuto il ‘Premio Domenico Modugno 2022’ assegnato dalla direzione artistica e Franca Gandolfi Modugno per la sua straordinaria voce e attitudine.

Cantautore che, dopo aver legato indissolubilmente insieme alla sua band il proprio nome a quello di Modugno, porta avanti in tante occasioni, l’Opera del ‘Mimmo Nazionale’. Sangiorgi si è esibito insieme all’Orchestra della Magna Grecia in “Cosa sono le nuvole”, “Tu si’ na cosa grande” e “Meraviglioso”.