Media, Mfe apre sede in Germania

Mfe – Mediaforeurope ha nominato Katharina Behrends nel ruolo di general manager per l’area europea di lingua tedesca, che comprende Germania, Austria e Svizzera. Dal primo ottobre Behrends sarà responsabile delle attività corporate nella regione, riporterà al comitato esecutivo di Mfe e gestirà la nuova sede tedesca di Monaco di Baviera. L’area, si spiega dal gruppo, “è uno dei mercati chiave per costruire alleanze con i media europei, una regione in cui Mfe è attiva da diversi anni nel ruolo di primo azionista a lungo termine di Prosiebensat.1 Media”.

La nomina di Katharina Behrends e la presenza a Monaco rappresentano “un ulteriore passo avanti nella costruzione di Mfe come media house leader e innovativa in Europa, una struttura paneuropea che consente di sfruttare sinergie, generare maggiori investimenti in tecnologia e ottenere una solida posizione sul mercato pubblicitario”. Behrends negli ultimi 15 anni ha ricoperto posizioni di responsabilità in Nbc Universal Network e ha in precedenza lavorato per Sky Deutschland, Viacom e A+E Networks.

“Siamo lieti di dare il benvenuto nel nostro team a Katharina Behrends, una leader esperta e rispettata a livello internazionale”, spiega Marco Giordani, cfo di Mfe. “Grazie a una solida rete di relazioni e all’eccellente conoscenza dell’industria dei media, svolgerà un ruolo fondamentale nella creazione di un gruppo di media paneuropeo. Il nostro obiettivo è affermare e espandere ulteriormente Mfe come uno dei principali media player europei, un polo internazionale che garantisce in tutte le aree in cui opera importanti investimenti nei contenuti locali, inclusione e diversità culturale ,oltre a un’assoluta indipendenza editoriale come dimostra da oltre 30 anni il caso di Mediaset España, società quotata del gruppo Mfe”.