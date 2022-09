Mazda CX-90: la futura SUV coupé di grandi dimensioni

Dopo la media CX-60 e la grande CX-80, nel corso del 2024 debutterà anche l’inedita Mazda CX-90. Rappresenterà la nuova SUV coupé di grandissime dimensioni, proposta anche nella configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida.

Inoltre, la gamma della nuova Mazda CX-90 comprenderà anche il motore 3.0 Skyactiv-X a benzina e il propulsore diesel 3.3 Skyactive-D, entrambi con l’architettura a sei cilindri in linea. Non sono escluse derivazioni in chiave sportiva, dato che avrà l’aspetto da Super SUV.

Oltre alla Mazda CX-90, il costruttore giapponese introdurrà altre SUV coupé, come la piccola CX-10, la nuova compatta CX-30, la media CX-50 e la grande CX-70. Per il resto, sono previste le tradizionali SUV di piccole dimensioni CX-20, SUV compatta CX-40, SUV media CX-60 e SUV di grandi dimensioni CX-80.