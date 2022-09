Matrimoni, con RomaSposa si riparte tra addobbi, bomboniere acconciature make-up foto e viaggi

(Adnkronos) – Per gli sposi 2023 sono tante le novità e tendenze da scoprire in mostra a RomaSposa 2022, il Salone internazionale della sposa che torna al Palazzo dei Congressi dal 6 al 9 ottobre con tantissime soluzioni di abiti, location, intrattenimento, addobbi, bomboniere, acconciatura, make-up, foto e viaggi di nozze.

La manifestazione, da oltre 30 anni una delle più attese del calendario fieristico, è l’occasione per ricevere consigli che soddisfano le richieste più diverse, dal galateo al look di futuri sposi e invitati, un viaggio a 360° nel mondo del wedding che ispira sogni e desideri, con novità e trend di tutte le categorie merceologiche proposte dalle oltre 300 aziende espositrici presenti in fiera. Nei quattro giorni della manifestazione tornano anche le sfilate, con più di 1.000 abiti in passerella, realizzati sapientemente da atelier nazionali e internazionali, con modelli che per la regina delle nozze, per lo sposo e da cerimonia.

Il nuovo bianco è il verde, almeno quando si parla di allestimenti e di creare un’atmosfera raffinata d’insieme, il più possibile naturale. Accanto al boho chic, che continua a essere di tendenza, il trend del matrimonio greenery si fa strada con decori di fogliame, originali e ricercati, adattabili a ogni stagione e a ogni richiesta: se l’utilizzo di abete e pigne è ideale per nozze invernali, i rami d’ulivo o di grano sono indicati per un matrimonio mediterraneo, mentre per un’atmosfera esotica perfette possono essere foglie di palma o di banano. Una soluzione per il bouquet e per tutti quegli allestimenti che una volta venivano definiti ‘floreali’, che diventa particolarmente indicata e consigliata contro il caro bolletta, che ha visto aumentare i prezzi dei fiori in serra del 30%. Il risultato scenico è dato da un trionfo di alberi, rami e chiome verdi, il cui fascino è esaltato dalla scelta di un’illuminazione creata con tantissime candele, per un’atmosfera molto romantica ed elegante. Tutto deve avere un’anima e alto contatto con la natura, così come le location che non devono essere fredde e impersonali, ma in grado di creare emozioni e suggestioni. Importante, per armonizzare il tutto, è affidarsi a wedding planner, wedding designer e wedding coordinator, tre figure fondamentali e sempre più richieste per creare il giusto stile di insieme. Per il catering la ricerca è di prodotti locali, meglio se a Km0, e per la scelta del vino ci si affida a etichette di nicchia.

La chiave di un matrimonio indimenticabile è sicuramente l’unicità di tutti i suoi dettagli, un risultato che si può ottenere anche grazie all’utilizzo di materiali riciclabili, di fiori secchi oppure di piante aromatiche. Sono tantissime le soluzioni ecosostenibili che i wedding planner suggeriscono alle coppie di futuri sposi, come le bomboniere che possono essere riutilizzate, dei semini per far crescere una bella pianta in ricordo del matrimonio o un estratto aromatico. Una menzione particolare va alla stagionalità dei cibi che devono essere a km 0 e preferibilmente su base vegetale. Il consiglio dei wedding planner per un matrimonio attento all’ambiente e poi quello di evitare i buffet, il modo migliore di evitare sprechi, proponendo come benvenuto agli ospiti una selezione di aperitivi finger food, a giro braccio, seguita da menù con portate ridotte. Nel “riciclo” creativo rientrano poi tutti gli allestimenti e gli intrattenimenti con richiami vintage. E per un tocco romantico ed elegante senza tempo occhio alla scelta dei colori: la tendenza strizza l’occhio all’abbinamento del bianco, del rosa e dell’oro.

Di tendenza sono nozze bucoliche o equestri, immerse nella bellezza della natura, un valore scenico che viene rispettato e onorato anche nella scelta dei dettagli. Tante le soluzioni nel rispetto dell’ambiente tra le proposte di RomaSposa 2022, come partecipazioni, menù e segnaposto realizzati in carta piantabile, un materiale ecologico, biodegradabile e sostenibile, in grado di germogliare e avere nuova vita sotto forma di fiore o pianta aromatica, al semplice patto di assicurare loro terra, luce e acqua. Per quanto riguarda le bomboniere molto apprezzati sono i giardini terrarium, veri e propri ecosistemi in miniatura racchiusi in un contenitore di vetro, o i libri giardino: questi sono realizzati da sapienti mani artigiane in grado di recuperare vecchi volumi destinati al macero, che vengono scavati, lavorati e resi adatti a custodire al suo interno una pianta da innaffiare poi sul libro stesso.

Da un’antica lavorazione orientale, un metodo di coltivazione nato in Giappone nel 1600, arrivano invece i kokedama, anche noti come mini bonsai o bonsai volanti, che invece di essere coltivati in vaso, sono racchiusi da una palla di fango rivestita di muschio (kokedama in giapponese significa proprio palla di muschio o perle volanti). Bellissimi come centrotavola od originali bomboniere.

Informale, rilassato, un po’ rustico ma sempre accogliente ed elegante è il matrimonio bucolico, scelta raffinata che negli ultimi ha registrato un vero e proprio boom di richieste. A caratterizzare questo stile è certamente il legno e le decorazioni vintage, la natura, i fiori e la location che ospita le nozze: largo dunque a piccoli borghi, agriturismi e tenute di campagna, mentre per i più estremi c’è il glamping wedding, i campeggi lussuosi la cui moda viene dagli Stati Uniti, luoghi non convenzionali dove dirsi sì ma in cui l’immersione nella natura è assicurata.

Due ever green degli abiti da sposa, tulle e fiori, tornano quest’anno da veri protagonisti nelle collezioni bridal, con gonne a più veli e balze e inserti floreali tridimensionali (come margherite o peonie), le cui sovrapposizioni sono in grado di esaltare giochi di volumi e sensuali trasparenze, sempre eleganti e mai volgari, in modelli ideali per chi sogna matrimoni raffinati e bucolici, come vuole la tendenza.

Molto ricercate sono anche le maniche, a sbuffo o non, scelte per la loro originalità e funzionalità: spesso rimovibili, possono essere infatti indossate o tolte a piacimento, diventando un accessorio con cui ‘giocare’ nei diversi momenti del matrimonio. Il look romantico è completato con capelli e make-up sposa espressione di una bellezza naturale che esalti le caratteristiche di ogni donna: largo quindi a skin care eccellenti, mettendo da parte trucco o acconciature troppo costruite.

Romantici e sensuali sono i modelli con lo spacco laterale, che torna di tendenza sia su abiti con gonna ad A o scivolata sia su modelli dalle linee più affusolate, una soluzione ottica ideale per slanciare la figura e creare movimento nella parte inferiore dell’abito. Particolare attenzione in questo caso va riservata alla scelta della scarpa che può essere a contrasto o realizzata in coordinato dell’abito, con richiamo di tessuti e decori.

Perfetto per seni a coppa medio-grande sono gli abiti con scollatura a V, sempre più proposta nei nuovi modelli che favoriscono le spose medio-basse, perché in grado di slanciare la figura in altezza: lo scollo può essere profondo o fino al punto in cui inizia il décolleté, soluzione più adatta a seni più piccoli.

Non mancano poi i modelli con pantaloni o spezzati, perfetti per le più giovani e per chi desidera valorizzare il punto vita o donare movimento all’abito. Per i colori si predilige il bianco ma non mancano tocchi di colore, che diventano invece protagonisti nelle collezioni P/E 2023 delle piccole damigelle dove il trend è nuance pastello e fantasie floreali.

L’uomo che vuole osare può trovare soluzioni originali ma la tendenza parla chiaro, è la tradizione a dettare l’eleganza senza tempo. Largo quindi a tight, frac e smoking associati però a un’immagine nuova più attuale e con un fit moderno, meglio se con tessuti eco-friendly. I colori preferiti sono tutte le sfumature del blu, dai blu indaco al blu di Prussia, fino all’intramontabile blu Royal. Verde Forest è invece la soluzione per chi vuole un’identità forte, mantenendo sobrietà.

Novità è poi l’utilizzo di un tessuto sablé di lana natural strech, leggero e molto elegante con un effetto ‘mosso’ che rende l’abito ancor più esclusivo, sviluppato anche nei colori, soprattutto negli smoking con modelli verde bottiglia e bordeaux.

Gli animali sono sempre più sentiti quali veri e propri membri della famiglia, quindi perché non dare loro anche la veste giusta in linea con il matrimonio? In risposta a una crescita di desiderio delle coppie di sposi di rendere gli amici a 4 zampe sempre più coinvolti nel giorno delle nozze, nascono le collezioni pet, con abiti sartoriali…e accessori.