Massimo Cassano candidato alla camera per “Azione”: “Porterò in parlamento la mia esperienza per creare nuovo lavoro”

(Adnkronos) – L’ideatore del movimento Puglia Popolare ha aderito al progetto politico di Carlo Calenda ed è candidato alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia 02

La gravità dei problemi che il nostro paese è chiamato ad affrontare rende sempre più indispensabile la scelta di una classe dirigente autorevole e competente. In grado, cioè, di interpretare realmente i bisogni della popolazione e di tramutarli in provvedimenti compatibili con la situazione economica e con le prospettive di sviluppo dell’Italia.

Partendo da questo principio, il leader di “Azione” Carlo Calenda ha chiesto ed ottenuto un impegno diretto di manager e imprenditori con cui portare avanti un disegno politico ambizioso.

Da qui il coinvolgimento del senatore Massimo Cassano il quale, a capo del suo movimento Puglia Popolare (a cui aderiscono centinaia di amministratori locali pugliesi), ha sposato in pieno il progetto di Calenda per la nascita di un terzo polo attraverso cui offrire una valida alternativa agli elettori, nell’esclusivo interesse del nostro paese.

Cassano, peraltro, porta in dote la bellissima esperienza vissuta in questi ultimi anni alla guida di Arpal Puglia (Agenzia regionale politiche attive del lavoro), a partire dalla grande opportunità offerta a 1.200 giovani in cerca di lavoro che sono stati assunti da aziende che hanno colto l’opportunità di una struttura attraverso cui domanda ed offerta di lavoro si sono incontrate, usufruendo proprio dei servizi per l’impiego offerti da Arpal.

“Arpal Puglia – afferma Massimo Cassano – è stata la prima agenzia pubblica in Italia a raggiungere risultati così importanti. Di recente, poi, abbiamo offerto all’Assessorato regionale al Lavoro la possibilità di usufruire della nostra struttura per beneficiare delle opportunità offerte dal progetto ‘Gol’ (Garanzia occupabilità dei lavoratori). Si tratta di una concreta occasione, offerta a tantissimi giovani, di soddisfare temporaneamente le proprie esigenze lavorative attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR. Grazie a tutto ciò, Arpal Puglia è diventata una splendida realtà nel mondo del lavoro di questa regione”.

Il lavoro svolto sino ad oggi alla guida di questa agenzia, peraltro, si sposa perfettamente con i programmi di “Azione” in materia di lavoro e di opportunità da offrire ai più giovani e c’è da giurare che, una volta eletto deputato, Cassano faccia valere la sua esperienza a livello nazionale.

Contatti: https://www.facebook.com/mcassanoofficial/