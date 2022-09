Mascherine obbligatorie in ospedali e Rsa, verso proroga in serata

(Adnkronos) – Dovrebbe arrivare in serata il provvedimento di proroga per l’obbligo delle mascherine in ospedali, strutture sanitarie e Rsa. A quanto si apprende, i tecnici del ministero della Salute ci stanno lavorando, è in corso una valutazione e si deciderà nelle prossime ore. Nessuna proroga, invece, per l’obbligo di mascherine sui trasporti, anch’esso in scadenza domani.