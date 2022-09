Nella fiction più attesa del momento, “Viola come il mare”, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 30 settembre, accanto a Can Yaman e a Francesca Chillemi ci sarà anche Mario Scerbo.

L’attore, infatti, vestirà i panni di Alex, un giornalista che non passerà certo inosservato nel corso delle varie puntate. A pochi giorni dal primo episodio, Mario si confessa a Lifestyleblog.it.

Mario, presentaci il personaggio che interpreterai in Viola Come Il Mare.

In questa fiction interpreto Alex, uno dei giornalisti della redazione Sicilia Web News.

È un ragazzo molto determinato, ma con una natura ahime’, molto maschilista. Non si lascia mai scappare l’occasione giusta per dire la sua e mettersi in risalto agli occhi della caporedattrice Claudia, interpretata da Simona Cavallari. Fino a quando non arriva Viola (Francesca Chillemi), con la sua vitalità, a scombussolare un po’ tutto e a ribaltare le dinamiche lavorative e private.

Mario Scerbo: “Viola come il mare affronta con leggerezza anche temi spiacevoli”

Come ti sei trovato sul set?

Sul set mi sono trovato alla grande, si è creata fin da subito una sinergia tra tutti, soprattutto tra i colleghi della redazione. E questa è stata una fortuna, considerando che abbiamo girato molte scene al giorno per tantissimi mesi all’interno di uno stesso ambiente. Naturalmente, questo è potuto accadere grazie alla speciale direzione di Francesco Vicario (che mi ha dato fiducia fin dall’inizio) e che ha creato, insieme ad ognuno di noi, personaggi che sapevano esattamente in che direzione andare. Francesco sapeva quello che voleva ed è riuscito a sfruttare al massimo le caratteristiche di ognuno di noi. Dopo un po ‘ ci si muoveva esattamente come una vera redazione: chi rispondeva al telefono, chi mandava mail, chi montava un servizio, anche durante le scene in cui magari non si era coinvolti personalmente. Inoltre, cosa di primaria importanza, ha contribuito a creare un clima familiare sul set fin dal primo giorno e questo mi ha permesso di sentirmi a casa. Aggiungo, inoltre, che molti dei miei colleghi sono diventati dei veri e propri amici.

Ci racconti un aneddoto legato alle riprese?

Più che un aneddoto legato alle riprese, mi viene subito in mente un dietro le quinte. Tutti noi sappiamo ormai le procedure lunghe e complicate che ogni produzione ha dovuto seguire per rispettare i protocolli per il controllo della Pandemia. Ecco noi siamo stati in grado di sfruttare le spesso lunghe attese legate all’esito di alcuni tamponi molecolari, in un modo del tutto inaspettato. Si giocava (ovviamente con mascherina e distanza di sicurezza) a tabù…la cosa è nata in modo spontaneo e imprevisto, ma ha coinvolto in modo “agonistico” tutto il gruppo. Era diventata una questione di primaria importanza…si doveva vincere a tutti i costi e anche questo ha contribuito a consolidare il gioco di squadra sul set: in questo caso, non più tutti contro tutti, ma tutti per uno!!!

Perché il pubblico dovrebbe guardare questa fiction?

Innanzitutto perchè ci sono io! Scherzo. Perché è una fiction brillante, con una linea di commedia molto divertente. Affronta con leggerezza anche argomenti spiacevoli, ma sempre con uno sguardo attento e sensibile con un cast “fresco” ed eccezionale. Sono convinto che regalerà al pubblico quella distrazione di cui ha bisogno, magari dopo una lunga settimana di lavoro. Non a caso andiamo in onda il venerdì sera! E poi…per Palermo…che città meravigliosa! Mi sono sentito fortunato a poter girare lì. Sono convinto che porterà lo spettatore a voler programmare le prossime vacanze estive in quella città suggestiva e, per dirlo come Viola, “colorata”.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Viola come il Mare 2!!! Scherzi a parte, spero e sono convinto ci sarà una seconda stagione, ma per il momento ho fatto diversi provini negli ultimi mesi e sono in attesa di risposte. Poi si sa, questo lavoro è fatto anche di tanti “no”, ma sono esattamente quelli che ti portano ad essere sempre più tenace e determinato. Bisogna farsi trovare pronti e preparati, perché il momento giusto non avvisa, arriva all’improvviso, violento e inaspettato così com’è successo a me per Viola Come Il Mare. Ed ecco che si è in partenza per una nuova, meravigliosa e sorprendente avventura piena di “colori”.