Marche, il geologo: “Paese fragile, servono azioni su territorio”

(Adnkronos) – “Viviamo in un Paese fragile che avrebbe necessità di ricevere investimenti e azioni mirate per la messa in sicurezza del territorio”. Così all’Adnkronos Paola Pino D’Astore, Consigliere Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale.

“Quello di ieri è stato un fenomeno atmosferico particolarmente violento, nessuno era preparato ed è da attribuire ai cambiamenti climatici. Si tratta di eventi che potranno ripresentarsi”, rimarca. Secondo l’esperta, “dovremmo puntare sul rafforzamento dei modelli di previsione e monitoraggio di questi fenomeni per migliorare la pianificazione degli interventi sul territorio”.