Maltempo, allerta meteo: le Regioni a rischio

(Adnkronos) – Il maltempo sferza l’Italia, colpendo in particolare alcune regioni. Un forte temporale si è abbattuto su Napoli e su tutta la parte centro-settentrionale della Campania. Allagamenti e disagi alla circolazione stradale in molti punti della città, come nel caso della Riviera di Chiaia, dove alcuni tratti di strada si presentavano completamente allagati. Su Napoli, isole, Penisola sorrentina e provincia di Caserta è in vigore un’allerta meteo di livello arancione e sono previsti temporali anche nel pomeriggio.

Ripercussioni anche sul trasporto pubblico: la società regionale Eav ha comunicato lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea tra le stazioni di Licola e Quarto, nel Napoletano, e la sospensione del servizio della Funivia del Faito, che collega la città di Castellammare di Stabia al Monte Faito, in entrambi i casi per cause legate al maltempo.



La Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse anche sul Lazio. Da domani precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e meridionali della regione. Allerta gialla per temporali su Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud; allerta gialla per criticità idraulica su Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud.

La Protezione Civile della Calabria ha diramato un messaggio di allerta gialla per tutta la Regione per domani, lunedì 26 settembre. A causa di una perturbazione, infatti, si legge in una nota della Regione Calabria, sono previste precipitazioni distribuite su un ampio arco temporale.