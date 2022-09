L’ultima classifica dei migliori vettori europei di FourKites riflette il ROI dei dati di alta qualità sulla visibilità della catena di fornitura in tempo reale

I Premier Carriers stanno assistendo a notevoli aumenti nei volumi delle spedizioni nonostante l’attuale volatilità del mercato

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Il maggiore fornitore di visibilità delle catene di fornitura in tempo reale, FourKites, oggi ha pubblicato la sua classifica globale dei migliori vettori (Premier Carrier List) (PCL), che riconosce la comunità in rapida crescita di spedizionieri, vettori e fornitori terzi di servizi logistici (3PL) che stanno raggiungendo il massimo livello di eccellenza operativa in termini di visibilità relativamente a tutte le modalità di trasporto.





Per essere inclusi nella PCL, i vettori devono dimostrare una capacità di fornire dati di alta qualità, con continuità e precisione nella maggior parte delle loro spedizioni, consentendo così ai clienti spedizionieri e ad altri partner dell’ecosistema di snellire le operazioni, velocizzare le operazioni presso le banchine di carico, ridurre i livelli d’inventario e ottimizzare i costi di manodopera.

Nella prima metà del 2022, 685 vettori sono stati nominati nella PCL, con un aumento dell’8% per i vettori con sede in Europa. Questi Premier Carriers hanno dimostrato una percentuale di tracciamento notevolmente superiore, in media, ai vettori non-PCL. Negli ultimi sei mesi, i vettori che si sono qualificati per la Premier Carrier List hanno tracciato in media 92,6% delle loro spedizioni su strada con visibilità in tempo reale, mentre i vettori non-PCL hanno tracciato solo il 74,3% delle loro spedizioni.

“Ci siamo alleati con FourKites perché volevamo far crescere la nostra attività”, ha affermato Vladas Stončius, CCO di Vlantana. “I fornitori si aspettano sempre più spesso che i vettori forniscano dati in tempo relae su tutte le spedizioni. Grazie a FourKites, riusciamo a farlo con efficienza e continuità, il che ci ha consentito di conquistarci clienti più grandi e di aumentare i nostri guadagni.”

Infatti, Premier Carriers ha assistito a maggiori tassi di crescita rispetto ai vettori non inclusi nella classifica. In Europa, dalla seconda metà 2021 alla prima metà 2022, Premier Carriers ha assistito a un aumento del volume di spedizioni pari al 9%, rispetto ai vettori non-PCL nella regione, che hanno subito una contrazione del volume delle spedizioni pari al 2%.

“Qualificarsi per la Premier Carrier List di FourKites è una distinzione sempre più importante per i vettori, gli spedizionieri e i 3PL che devono distinguersi in un mercato sempre più competitivo e volatile”, ha affermato Jason Eversole, Vice Presidente, Carrier Operations & Strategy di FourKites. “Siamo lieti di vedere un aumento continuo nel numero totale di vettori premier e altrettanto lieti di vedere i chiari vantaggi commerciali cui stanno assistendo come risultato dell’eccellenza grazie alla loro visibilità”.

La Premier Carrier List è disponibile qui, dove gli utenti possono accedere all’elenco e consultarlo secondo le capacità del vettore, le modalità di trasporto, le aree geografiche servite e altri criteri rilevanti.

I Premier Carriers descrivono i vantaggi del programma:

“Transervice è onorata di essere riconosciuta come un FourKites Premier Carrier. FourKites ha consentito a Transervice, e ai nostri clienti, una visibilità eccezionale delle nostre operazioni logistiche. Questa capacità garantisce la completa trasparenza nell’intera catena di fornitura e favorisce l’utilizzo efficiente delle risorse. Siamo fieri di collaborare con FourKites, e guardiamo con aspettativa alla loro crescita e alla costante innovazione”.

– Tom Poduch, Senior Director, Solutions, presso Transervice

“Van den Bosch è sempre alla ricerca di nuove opportunità per rendere la sua catena di fornitura più efficiente e sostenibile. Grazie ai dati, le informazioni e le conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione sono i principali motori. La qualifica di Premier Carrier è un bel riconoscimento e la conferma della nostra posizione come azienda innovativa nelle forniture di prodotti sfusi”.

– Marrit Hopmans, Data & Applications Manager, Van den Bosch

“Da ex-dipendente di FourKites, ho avuto modo di osservare da vicino quanto la loro tecnologia sia fondamentale per l’intero settore. TransLoop è estremamente orgogliosa di essere riconosciuta come un FourKites Premier Carrier. Continueremo a fare tutto ciò di cui i nostri collaboratori spedizionieri e vettori hanno bisogno perché TransLoop sia il partner broker più trasparente e affidabile nel settore”.

– Nick Reasoner, CEO, TransLoop

Informazioni su FourKites

FourKites® è la principale piattaforma di visibilità delle catene di fornitura al mondo, in grado di estendere la visibilità oltre il trasporto fin dentro i cortili, i magazzini, i negozi e non solo. FourKites, che tiene traccia di più di 2,8 milioni di spedizioni al giorno via terra, ferrovia, mare, aria, servizi pacchi e corrieri da e verso oltre 200 Paesi, aiuta le aziende a digitalizzare a tutto campo le loro catene di fornitura grazie alla combinazione tra dati in tempo reale e un potente apprendimento automatico. Oltre 1.100 dei marchi più riconosciuti al mondo, tra cui 9 dei 10 maggiori marchi di beni di consumo confezionati (consumer packaged good, CPG) e 18 delle 20 maggiori aziende di alimenti e bevande, si affidano a FourKites per trasformare il loro business e creare catene di fornitura più agili, efficienti e sostenibili. Per maggiori informazioni visitare www.fourkites.com.

