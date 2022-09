Lollobrigida operata a Roma, intervento al femore

(Adnkronos) – Gina Lollobrigida, 95 anni, è stata sottoposta oggi a intervento chirurgico dopo la frattura del femore avvenuta per una caduta in casa sabato scorso. “I medici assicurano che l’intervento è perfettamente riuscito ed è durato circa un’ora e quindici” riferisce l’avvocato Antonio Ingroia, legale dell’attrice. Lollobrigida resterà in osservazione per alcune ore e poi tornerà in reparto.