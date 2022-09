Liverpool ai tifosi: “A Napoli attenti a furti e rapine”

(Adnkronos) – “A Napoli attenti a furti e rapine”. Questo il messaggio del Liverpool, tramite uno dei propri account ufficiali Twitter, rivolto ai propri tifosi in vista della trasferta domani a Napoli per la sfida di Champions League.

“I tifosi non devono riunirsi nelle aree pubbliche e devono evitare di isolarsi in zone lontane dall’area portuale della città. Si consiglia vivamente di evitare il centro città. Se decidete di visitarlo, sappiate che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni”, si legge.

“I tifosi che arrivano a Napoli prima della partita – è il consiglio del club – devono rimanere nei rispettivi alberghi per bere e mangiare. Si consiglia vivamente di non indossare i colori della squadra durante il viaggio. Come richiesto dalle autorità italiane, si consiglia di portare sempre con sè un documento d’identità valido con foto. Consigliamo ai tifosi di scattare una foto del passaporto e della patente di guida nel caso in cui vengano smarriti o rubati. Questo aiuterà a ottenere un passaporto sostitutivo, se necessario”, aggiunge il Liverpool in diversi tweet