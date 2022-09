Linea Verde Tour, la puntata del 3 settembre

Appuntamento con Linea Verde Tour, in onda sabato 3 settembre alle 12.30 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata di Linea Verde Tour

Considerata come una grande distesa pianeggiante, in realtà l’Emilia, nel tratto appenninico che percorre le province di Parma e Piacenza, è un vero e proprio incanto, in grado di regalare scenari naturalistici splendidi.

Federico Quaranta e Giulia Capocchi percorreranno l’Alta Val di Parma, la Val Cedra, la Val Tidone e la Val Nure, alla scoperta di un mondo fatto di storie, borghi, parchi letterari e tradizioni antichissime, cariche di un bagaglio culturale introvabile altrove.

Vignaioli, sentieristi, rifugisti, contadini e ciclo viaggiatori, tutti uniti intorno al desiderio di valorizzare l’Appennino e le sue valli per rimetterlo al centro della scena.

L’Appenino è un atto d’amore e di questo erano ben convinti Attilio, Giuseppe e Bernardo Bertolucci che avevano scelto un piccolo borgo di montagna, nel parmense, come centro vitale della loro ispirazione artistica; le emozioni che hanno regalato al mondo con la loro opera sono anche merito di questi monti che si presentano ai nostri occhi come un imperdibile invito al viaggio.