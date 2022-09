Linea Verde Start: la puntata del 3 settembre

Ricomincia il viaggio nel mondo dell’artigianato italiano di Linea Verde Start.

Sabato 3 settembre, a partire dalle 12 su Rai 1, Federico Quaranta attraverserà l’Abruzzo.

Le anticipazioni della puntata

Dalla costa adriatica, e addentrandosi nei territori più impervi e selvaggi, tagliando per borghi e incontrando eremi, Federico scoprirà il legame che unisce gli uomini e il loro territorio.

E di come anche i mestieri siano stati condizionati, nel corso dei secoli, proprio dal paesaggio e da una natura capace di parlare, di esprimersi.

Se infatti vicino al mare entrerà in una azienda che costruisce apparecchi per il suono e strumenti musicali, ispirandosi al rumore delle onde, nell’entroterra conoscerà uno scultore che lavora la pietra della Majella e un ceramista che recupera una manifattura antichissima di questa regione, fino ad arrivare nella bottega di un sarto che si è fatto ispirare dai colori e dai sapori d’Abruzzo per cucire i suoi abiti.

Federico comprenderà che tutti, proprio perché radicati alla propria terra, sono stati capaci di scavalcare i confini regionali e addirittura nazionali, convinti che raccontare le proprie radici sia un modo per far conoscere i talenti della propria terra al mondo. Gli autori del programma sono Andrea Caterini e Francesco Lucibello. La regia è firmata da Gian Marco Mori.