Linea Verde Life: la puntata del 24 settembre

Sabato 24 Settembre riparte la nuova stagione di Linea Verde Life, il programma ‘ecosostenibile’ di Rai 1.

Le anticipazioni della prima puntata di Linea Verde Life

Nella prima puntata Marcello Masi e Daniela Ferolla ci racconteranno Ischia, la splendida isola Flegrea.

Dalle antiche cave di allume, all’aridocoltura di due giovani fratelli passando per le pendici del monte Epomeo, scopriremo una terra generosa non solo per il mare e le fonti termali. I Giardini di Ravino a Forio ci stupiranno con la collezione di piante grasse più grande d’Europa provenienti da tutto il mondo. E poi la gastronomia ischitana che ci darà dei suggerimenti interessanti. Immancabile la ricetta di Federica De Denaro. Sabato 24 settembre Linea Verde Life ore 12,20 su Rai Uno.