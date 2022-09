LetteraSenzaBusta lancia la super casella di Posta Certificata

(Adnkronos) –

Milano, 19/09/2022 – Si chiama SuperPEC® ed è la prima e unica casella di Posta Elettronica Certificata con spazio e archivio illimitato che si attiva gratis in 5 secondi con la formula a consumo Pay per Email: si paga solo quando si invia una email PEC e la ricezione delle comunicazioni PEC in arrivo è gratuita per sempre.

LetteraSenzaBusta.com, l’Ufficio Postale Online N°1 in Italia, ha lanciato sul mercato una super casella di Posta Elettronica Certificata, attivabile gratuitamente da tutti i privati cittadini, dipendenti e amministratori di aziende private, dipendenti della pubblica amministrazione e che può essere utilizzata anche per eleggere il proprio Domicilio Digitale sul sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

SuperPEC è una casella PEC emessa dalla società Intesi Group S.p.A, uno dei gestori PEC attivi in Italia e certificati da AgID, che permette di inviare email certificate, con il medesimo valore legale di una raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno, ai sensi del DPR n°68 dell’11 Febbraio 2005.

Si tratta di una casella di posta certificata già proiettata alla futura PEC europea che soddisfa i requisiti previsti per il Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, in quanto garantisce l’identità certa di ogni titolare utilizzando la Firma Digitale come sistema di riconoscimento online.

A differenza di tutte le altre PEC in commercio che possono essere attivate esclusivamente stipulando un contratto di abbonamento mensile o annuale, la SuperPEC si attiva gratis e si paga Euro 1,97 (iva inclusa) solo quando si invia una PEC.

Questo, per chi attiva la SuperPEC di LetteraSenzaBusta, significa possedere una casella PEC gratuita per sempre, con la tranquillità di poter ricevere email PEC in entrata senza dover sostenere alcun costo, eliminando la possibilità di ritrovarsi in futuro con la PEC piena e quindi senza dover pagare eventuali upgrade dello spazio a disposizione, in quanto con la casella SuperPEC lo spazio e l’archivio sono illimitati.

Inoltre si avrà a disposizione una super webmail PEC integrata con la Firma Digitale che permette di firmare digitalmente e di apporre la marca temporale ad eventuali allegati da inviare via PEC ed un visualizzatore gratuito delle fatture elettroniche con estensione XML e dei file firmati con Firma CAdES con estensione P7M.

Al momento dell’attivazione è disponibile una offerta speciale che permette di risparmiare più del 50% sugli invii PEC, pagando un singolo invio a soli Euro 0,97 (iva inclusa).

Per maggiori informazioni:



Sito web: www.letterasenzabusta.com



Numero verde gratuito: 800 135 834

E-mail:

servizioclienti@letterasenzabusta.com