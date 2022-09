Letta e la stoccata a Renzi: “Meglio pisano col bus che fiorentino coi jet…”

(Adnkronos) – “Sono stato preso in giro per il bus elettrico: meglio un pisano che gira con il bus elettrico in campagna elettorale rispetto a un fiorentino che la fa con i jet privati…”. Così Enrico Letta ad un’iniziativa elettorale a Livorno lancia una stoccata al leader di Iv Matteo Renzi.

Il segretario Pd ne ha anche per gli altri ‘competitor’: “Avete mai sentito Meloni e Salvini fare un ragionamento sull’ambiente che abbia un minimo di concretezza”?

Quanto all’esito del voto “non c’è nessun destino che è già scritto. Vogliono far passare l’idea che tutto è già scritto. Non è così – afferma il leader dem -. Domenica ci saranno molte sorprese”.