(Adnkronos) – Ciclo di incontri “Azienda Italia”

Mercoledì 12 ottobre, ore 14:30 – 16:30 – On-line su Piattaforma Certificata FAD



Milano, 12 Settembre 2022 – Centro Studi Borgogna presenta la sesta tappa del ciclo “Azienda

Italia”, organizzato dedicato alle aziende. Un percorso strutturato in dieci incontri, che insistono su 5 macro-temi, in cui verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza relativi al ciclo di vita di un’azienda, ai modelli gestionali e alle strategie per competere sui mercati di riferimento.

Il focus del sesto incontro -che si terrà da remoto mercoledì 12 ottobre, ore 14.30 – 16.30– sarà incentrato su “L’eterno anacronismo dello statuto penale dell’insolvenza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 il D.Lgs. n. 83/2022 con modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Massima attenzione, quindi, al cosiddetto doppio regime: per le procedure già aperte resterà infatti in vigore la legge fallimentare, mentre ai ricorsi di debitori e creditori presentati dal 15 luglio 2022 si applicheranno le nuove norme.

Dopo quasi 5 anni dalla legge delega n. 155/2017 nell’ordinamento concorsuale italiano tramonta quindi la legge fallimentare: al testo definitivo del D.Lgs. n. 14/2019 si accosta -in un regime di coabitazione previsto per tutte le procedure sin qui aperte- la perdurante vigenza del regio decreto n. 267/1942, essendo riservate le nuove norme solo alle procedure di prossima instaurazione, come da disposizioni dell’art. 389 del Codice relativo alla crisi da insolvenza. Composizione negoziata e sovraindebitamento sono invece da subito inglobati nel Codice della crisi: il D.Lgs. n. 83/2022 dà dunque l’avvio alla riforma.

Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB. Modererà l’incontro Claudio Schiaffino, Avvocato, Direttore Comitato Scientifico CSB, con interventi, in qualità di relatori, di Roberto Fontana, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e Francesco Mucciarelli, Avvocato, Professore associato di Diritto penale all’Università Luigi Bocconi.

L’evento, in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, sarà visibile da remoto su Piattaforma Certificata FAD, previa iscrizione.

Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure compilare il modulo dal sito www.centrostudiborgogna.it . La partecipazione è gratuita per i Soci del Centro Studi Borgogna.

A proposito di Centro Studi Borgogna



Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa:



Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com