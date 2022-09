Lega, dai Ricchi e Poveri a Fedez: la playlist di Pontida

(Adnkronos) – Pontida 2022 in partenza. Tanti i presenti sul pratone in attesa dei primi interventi dal palco, che sarà ‘moderato’ dal deputato uscente Daniele Belotti. Intanto la playlist dal palco continua a vantare gli evergreeen, come Al Bano e Romina, i Ricchi e Poveri di ‘Sarà perché ti amo’, con la sorpresa di Fedez, con cui spesso sono state scintille con Matteo Salvini.. Sul prato anche l’82enne bergamasco che mostra un cappello stile alpino, zeppo di spillette, cimeli della Lega del passato. “Siamo sempre gli stessi, vogliamo il federalismo, non altro, va bene anhe con Salvini”, dice all’Adnkronos. “In Svizzera – sottolinea – ci hanno messo 300 anni per averla”.

Sui monitor intanto gli ultimi interventi televisivi di Salvini che scorrono. Dai duelli con Letta, a quelli in Senato.