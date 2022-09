Lega, bagno di folla per Salvini a Pontida: “Qui voglia di futuro” – Video

(Adnkronos) – Bagno di folla per Matteo Salvini a Pontida. Appena arrivato sul pratone, il segretario della Lega ha costeggiato le transenne sotto al palco, concendendosi a abbracci e selfie. In camicia, abbigliamento casual è tampinato da decine di cameraman e di cronisti. Decine i video finora proiettati dai maxi schermi, con i sindaci eletti dal Carroccio che dichiarano la loro fiducia nel leader, ‘recitando’ il credo in Salvini, slogan della campagna elettorale. Salvini è arrivato a Pontida insieme alla compagna, Francesca Verdini. Il leader della Lega si è diretto subito dietro al palco dove ha salutato gli organizzatori e ha preso parte a un breve briefing prima dell’inizio della tradizionale kermesse. Definiti gli ultimi dettagli, ha abbracciato la fidanzata e le ha dato un bacio, poi si è diretto verso il pratone dove ad attenderlo c’erano numerosi attivisti che lo hanno accolto con applausi e cori.

“Scusate i minuti di ritardo, ci sono i chilometri di coda, altri amici stanno arrivando”, il primo saluto del leader leghista. “Su questo prato c’è voglia di futuro, ma noi ricordiamo l’albero della vita, con hi non c’è più”, dice, aggiungendo: “Tanti ragazzi e ragazze che ci accompagneranno dal cielo”. Sui video scorrono le foto dei militanti e dirigenti scomparsi, accompagnati dal canto spiritual.