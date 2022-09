Le principali università italiane online 2022-2023

Le università italiane online 2022-2023, ecco una breve guida con i principali istituti riconosciuti dal MIUR.

Il recente lockdown e l’emergenza sanitaria hanno dato un maggiore impulso alla didattica a distanza. Molti, infatti, sono stati coloro che hanno scelto di studiare online comodamente da casa.

Grazie alle piattaforme web, per gli studenti è diventato più semplice coniugare lavoro e studio, così come svolgere gli esami da casa. Ci preme sottolineare come anche gli esami online siano svolti in modo regolare e senza possibilità di trovare sotterfugi: ogni studente viene registrato e la sua prova viene così monitorata.

Una scelta valida che ha permesso a tanti (e non sappiamo ancora se lo permetterà) di iniziare una carriera universitaria.

Sia per chi l’ha interrotta, ma anche per chi ha avuto voglia di iniziare da zero. In questo articolo andremo a vedere le principali università online italiane.

Sul sito di ognuna di esse potete trovare maggiori informazioni sui corsi fruibili.

Pegaso

L’Università Telematica Pegaso, scelta da oltre 100.000 studenti, è l’università comoda, flessibile e per tutti: giovani, adulti, lavoratori e diversamente abili. Con Pegaso potrai studiare dove e quando vuoi e sostenere gli esami online e, terminata l’emergenza coronavirus, in una delle oltre 90 sedi presenti in tutta Italia.

I corsi di laurea e post-laurea online rappresentano una proposta formativa unica in Italia. Grazie alla migliore didattica e la più potente tecnologia, Pegaso ti accompagna durante l’intero percorso di realizzazione delle tue aspirazioni e dei tuoi obiettivi professionali proiettandoti nel mondo del lavoro o nella creazione della tua impresa.

Oltre alla qualità elevata, i percorsi formativi Pegaso sono molto vantaggiosi grazie alle oltre 500 convenzioni che l’Ateneo ha stipulato con le più grandi aziende italiane.

Cosa positiva è che sul sito è possibile conoscere i costi.

Mercatorum

La prima Startup University tutta italiana, caratterizzata da diversi percorsi accademici, tutti all’insegna dell’innovazione.

Si tratta della prima partnership pubblico-privata per la governance di un’istituzione universitaria, che nasce con l’obiettivo di assumere la leadership nella formazione delle imprese e di strutturare una offerta formativa indirizzata ad un target principale di “persone già occupate” che vogliano conseguire un titolo accademico “frequentando” i corsi on line.

Ci si può iscrivere online gratuitamente in qualunque periodo dell’anno. Puoi immatricolarti in uno degli oltre 900 centri di orientamento didattico presenti sul territorio, scegliendo quello a te più vicino.

Mercatorum offre la possibilità di sostenere gli esami nelle oltre 60 sedi d’esame presenti in Italia. In questo modo si potranno ridurre al minimo gli spostamenti, garantendoti il corretto svolgimento delle sedute d’esame. Da questo Anno Accademico è possibile iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea triennale, di laurea magistrale o di master. Anche in questo caso sul sito è possibile conoscere i costi.

Unicusano

I Corsi di Laurea online e in aula di UniCusano rappresentano la soluzione ideale per tutti gli studenti: sia per coloro che desiderano vivere il campus universitario partecipando alle lezioni in presenza, sia per coloro che sono impossibilitati a frequentare l’università lontano da casa o per i professionisti che intendono conseguire un’ulteriore specializzazione, pur continuando ad esercitare la propria attività.

Identici nel piano di studi rispetto a quelli “in presenza”, i corsi di laurea online permettono di frequentare le lezioni via Internet, mediante l’efficace piattaforma di e-learning UniCusano attiva 24/24 h: oltre ad avere la possibilità di organizzare al meglio lo studio secondo le proprie esigenze personali e professionali, gli iscritti possono godere della presenza di tutor e docenti esperti per ciascuna materia, ai quali chiedere supporto in qualsiasi momento per lo svolgimento delle attività didattiche.

Attraverso la combinazione di insegnamenti teorici, stage, attività pratiche e professionalizzanti, i corsi di laurea a distanza e in presenza “UniCusano” forniscono agli studenti tutti gli strumenti necessari a comprendere e risolvere le problematiche riscontrabili nella realtà operativa del settore prescelto e, infine, permettono il conseguimento di un titolo di laurea valido a tutti gli effetti.

Università Marconi

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, istituita e riconosciuta dal MUR nel 2004, è stato il primo Ateneo nel panorama accademico nazionale a proporre ai propri studenti un modello di didattica online.

In quasi vent’anni di attività ha investito continuamente in infrastrutture e tecnologie per evolversi continuamente ed ottenere un efficace modello didattico di Digital E-learning all’avanguardia ed estremamente flessibile, capace di rispondere costantemente alle esigenze di una società in continuo mutamento, tanto da essere, da qualche tempo, l’Università online modello del settore.

eCampus

L’Università eCampus è uno dei principali atenei online d’Italia, conta oltre 50.000 iscritti e un numero di corsi in crescita costante.

eCampus è strutturata come un ateneo tradizionale. Anche qui gli studenti possono seguirle online dal proprio computer o dall’App Mobile in qualsiasi momento, hanno a disposizione un tutor personale online e le uniche attività che è indispensabile svolgere in presenza – nelle sedi accademiche – sono gli esami e la discussione della tesi.

La struttura tecnologica dell’Ateneo, tra le più avanzate, è progettata per realizzare un VLE (Virtual Learning Environment, Ambiente Virtuale d’Apprendimento) in grado di integrare tutte le funzioni che il web rende disponibili per ogni allievo (lezioni, verifiche, ricevimenti, placement, stage, servizi bibliotecari, servizi amministrativi, etc.).