Le novità di Rai Italia: Confronti con Monica Setta e Casa Italia con Roberta Ammendola

Le novità di Rai Italia: Tvblog ha svelato alcune anticipazioni in merito alla nuova programmazione dei canali esteri della tv di stato.

Tra le novità spicca Confronti con Monica Setta. Secondo quanto svelato dal noto portale, il programma inizierà a ottobre. Come da titolo, ci saranno di fronte due personaggi, sia politici che non, per parlare di temi di attualità e con opinioni differenti.

L’appuntamento quotidiano con Casa Italia avrà una nuova conduttrice: Roberta Ammendola. Nuova veste anche per il programma che sarà una sorta di finestra per gli italiani nel mondo su temi di attualità, cultura e tanto altro ancora.