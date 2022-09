Laura Pausini di nuovo nel mirino social per il no a ‘Bella Ciao’

(Adnkronos) –

Laura Pausini di nuovo al centro dell’attenzione dei social per il suo rifiuto di cantare ‘Bella ciao’. A riportare la cantante italiana in vetta alle tendenze Twitter è la versione di ‘Bella ciao’ cantata in persiano da una ragazzo iraniana come segno di protesta per la morte di Masha Amini, la giovane arrestata perché indossava male il velo e morta per i maltrattamenti ricevuti mentre era in custodia. I commenti sul video iraniano tirano in ballo spesso Laura Pausini, con paragoni critici. “Le donne iraniane cantano Bella Ciao contro il regime degli ayatollah. Ma non ditelo a Laura Pausini”, scrive un utente. “Laura Pausini e Eros Ramazzotti dovrebbero solo imparare e vergognarsi”, aggiunge un altro postando il video della ragazza iraniana.

Ma sono tanti anche i commenti di chi ritiene assurdo che continuino da così tanti giorni gli attacchi contro la cantante di Solarolo. “La tossicità del web: Laura Pausini ha scelto di non cantare per delle cazzo di motivazioni che posso non condividere, un canto di resistenza, dolore e libertà per un pubblico di uno show tv che conosce la canzone per una serie su dei delinquenti. Quindi anche meno sta gogna”, si sfoga un altro osservatore.