L’attesa è finita: EcoFlow DELTA 2 arriva in Europa

BERLINO, 19 settembre 2022 /PRNewswire/ — EcoFlow, azienda di soluzioni energetiche ecocompatibili, ha messo in commercio oggi DELTA 2, sul webstore EcoFlow e su Amazon. I clienti che acquisteranno il nuovo generatore portatile nella prima settimana di vendita riceveranno in omaggio una borsa impermeabile DELTA 2.

Ufficialmente presentato all’IFA 2022 agli inizi di settembre, DELTA 2 ha rapidamente fatto parlare di sé nella community IFA e ha ottenuto l’apprezzamento dei mass media, tra cui CNN, Frandroid, Make Use Of e Techaeris. Nella ferma convinzione che DELTA 2 sia un prodotto davvero particolare che avrà un impatto positivo sul nostro modo di vivere, EcoFlow ha deciso di ripagare i consumatori.

“Il generatore portatile DELTA 2 è un apparecchio indispensabile per qualsiasi famiglia moderna, in particolare a causa dell’aumento dei costi energetici e dei frequenti guasti alla rete elettrica”, ha dichiarato Bruce Wang, CEO di EcoFlow. “Uno dei principi fondamentali di EcoFlow è quello di “sdebitarci” con i nostri utenti e con l’ambiente fornendo al maggior numero possibile di famiglie delle soluzioni affidabili basate sulle energie rinnovabili. DELTA 2 rappresenta per noi l’occasione perfetta per farlo”.

DELTA 2 viene venduto al dettaglio a 1.199 EUR (1.099 GBP) e può essere acquistato a se stante sul webstore EcoFlow e su Amazon; sono altresì disponibili pacchetti che comprendono la batteria aggiuntiva DELTA 2 e combinazioni di pannelli solari portatili di EcoFlow. Dal 16 al 23 settembre,t, i clienti che acquistano DELTA 2 riceveranno in omaggio una borsa impermeabile DELTA 2, del valore di 69 EUR (69 GBP).

Rimanendo in tema, EcoFlow ha rivelato che l’azienda replicherà l’uso delle batterie LFP nel DELTA 2 nel futuro sviluppo del prodotto; nei prossimi mesi sarà lanciata una nuova serie di generatori portatili alimentati da LFP.

“Le batterie LFP sono un’alternativa più stabile e duratura alle batterie tradizionali che rappresentano un’importante evoluzione nel settore dell’energia”, ha dichiarato Wang. “EcoFlow è tra i primi del settore a impegnarsi all’uso delle batterie LFP: intendiamo, infatti, fornire una maggiore autosufficienza energetica alle famiglie moderne per contrastare la crescente insicurezza energetica.”

