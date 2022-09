L’applicazione SaaS per la gestione della qualità QMex è stata implementata in sei paesi

I sistemi di gestione della qualità hanno un ruolo importante da svolgere nella recente accelerazione della digitalizzazione di tutti i processi aziendali, fornendo prodotti e servizi in tempi rapidi e offrendo un’esperienza utente senza soluzione di continuità. Oltre 90 aziende di 6 Paesi, prevalentemente attive nell’industria cosmetica e farmaceutica, hanno scelto QMex come fornitore di Software-as-a-Service e soluzioni digitali per le applicazioni di gestione della qualità.

ROME–(BUSINESS WIRE)–La digitalizzazione dei sistemi di gestione della qualità, che svolgono un ruolo fondamentale e determinante nelle decisioni di acquisto dei consumatori e forniscono la sicurezza degli audit per la conformità normativa, ha subito un’accelerazione. Nell’ambito di un sondaggio sui settori cosmetico e farmaceutico è emerso che il 56% dei consumatori si aspetta che le aziende abbiano già digitalizzato i loro sistemi di gestione della qualità.

Nadi Tanca, responsabile IT per il quality management software developer BTS di QMex, ha commentato: “Oggi le aziende lavorano per costruire la fiducia e, in un’epoca in cui la fiducia è la valuta principale negli affari, la gestione della qualità è diventata una funzione essenziale per tutte le aziende”.

“Il software di gestione della qualità offre vantaggi competitivi”

Sottolineando che i sistemi digitali di gestione della qualità possono aiutare le aziende a ottenere vantaggi competitivi, Tanca ha proseguito spiegando come QMex consenta alle aziende che applicano le norme di buona fabbricazione (NBF) nei settori farmaceutico, delle apparecchiature mediche, dei cosmetici e degli integratori alimentari di digitalizzare i propri sistemi di gestione della qualità. “Con QMex, i clienti possono gestire i loro sistemi di gestione della qualità in conformità con gli standard internazionali come GxP, FDA 21 CFR Part 11, Data Integrity, ISPE GAMP. QMex assicura ai produttori di superare con successo le ispezioni di FDA, MHRA, UE e OMS”.

Il settore dei software per la gestione della qualità dovrebbe raggiungere i 16,67 miliardi di dollari.

QMex è preferito da oltre 90 aziende in 6 Paesi perché garantisce che il loro processo di gestione della qualità sia completamente trasparente e sicuro dal punto di vista degli audit. Secondo GrandviewResearch, le dimensioni del settore del software di gestione della qualità raggiungeranno i 16,67 miliardi di dollari entro il 2028. Tanca ha inoltre commentato: “QMex ha una struttura modulare eccezionalmente flessibile, che può essere integrata perfettamente nelle applicazioni aziendali per fornire soluzioni ottimizzate, sicure e personalizzabili, stabili e flessibili al contempo. Siamo giustamente orgogliosi di poter affermare che dal 2011 BTS Bilişim ha aiutato oltre 200 clienti nel loro viaggio digitale”.

