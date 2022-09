La stagione 2022-2023 di Kilimangiaro su Rai3: dal 2 ottobre

Camila Raznovich torna con “Kilimangiaro“, in onda domenica 2 ottobre alle 17.00 su Rai 3.

Le novità della stagione di Kilimangiaro

Tra le novità di questa stagione, una finestra aperta sulle manifestazioni da non perdere in tutto il mondo: festival, mostre e grandi eventi. Altra innovazione, le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice, oltre a svelare posti da record dai quattro angoli della terra, visiteranno l’Italia facendo esperienze in prima persona.

Viaggiatori da tutto il mondo saranno in collegamento costante con la redazione e racconteranno in diretta le loro avventure: a piedi o in biciletta, in moto o in barca a vela, in camper o in autostop.

Non mancherà lo sguardo attento del geologo Mario Tozzi sui cambiamenti climatici e sul pianeta.

Ospiti e anticipazioni della prima puntata di Kilimangiaro

Nella prima puntata si andrà alla scoperta di Buenos Aires, poi si viaggerà a cavallo in Giordania e, infine, si ammirerà uno dei paesaggi più romantici della Bretagna. Tra gli ospiti della puntata le ragazze della Nazionale Italiana di Nuoto Sincronizzato e il regista Gianfranco Rosi che cparlerà del suo ultimo film sui viaggi di Papa Francesco.