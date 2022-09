La sfida di Aisla, un contributo straordinario per i malati di Sla

(Adnkronos) – Una misura eccezionale, mai adottata finora. In occasione della Giornata Nazionale Sla del 18 settembre, Aisla, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, lancerà un contributo straordinario per i propri soci per alleviare le conseguenze del caro energia. L’appuntamento nelle piazze è per domenica 18 settembre quando, con lo slogan “un contributo versato con gusto”, si terrà la XV edizione della manifestazione.

Lunedì 12 settembre, alle 11, sarà trasmessa in streaming sul sito adnkronos.com alla pagina: http://adnk.news/aisla_12settembre,sui canali social dell’agenzia di stampa e su quelli di AISLA, la presentazione della Giornata che promuove la ricerca scientifica e i diritti fondamentali del malato.

Da lunedì il sito ufficiale www.aisla.it riporterà l’aggiornamento continuo delle piazze dove saranno allestiti gli stand di AISLA, la lista dei monumenti che in tutto il Paese si coloreranno nella notte di sabato 17 settembre e il link al negoziosolidaleaisla.it dove si potrà prenotare il Barbera d’Asti DOCG.